Continuano le settimane intense per i giocatori della Roma impegnati con le rispettive Nazionali. Dopo le fatiche dei giorni scorsi, questa sera tocca a Zeki Celik rappresentare i giallorossi sul palcoscenico internazionale. L’esterno turco è stato convocato dal commissario tecnico Vincenzo Montella per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali.
Il difensore non sarà tra i titolari nella gara contro la Spagna in programma alle 20.45. Celik partirà infatti dalla panchina, pronto però a dare il suo contributo a gara in corso se il ct lo riterrà opportuno. Una scelta che potrebbe anche rispecchiare le rotazioni di Montella, visto l’alto livello di impegno e la necessità di gestire al meglio le energie in un match di grande difficoltà contro una delle Nazionali più attrezzate d’Europa.