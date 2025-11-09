Pagine Romaniste (G. Rufino) – La vittoria della Roma contro l’Udinese vale molto più dei tre punti. Proietta i giallorossi momentaneamente al primo posto in classifica, ma soprattutto certifica la crescita di una squadra che sta cominciando a parlare la lingua di Gasperini. La Roma oggi è riconoscibile: gestisce i ritmi, riaggredisce subito dopo la perdita del pallone e mantiene un’intensità costante, anche in un momento della stagione in cui la stanchezza si fa sentire.

Il lavoro dell’allenatore si vede nella solidità difensiva, diventata il marchio di fabbrica di questa Roma: linee compatte, concentrazione per novanta minuti e una capacità di soffrire senza scomporsi che la rendono la miglior difesa del campionato. Da questa base nasce la consapevolezza di poter ambire a traguardi importanti.

Il gol di Pellegrini, decisivo anche questa volta dopo quello di giovedì contro i Rangers in Europa League, è il simbolo del momento. Il giocatore giallorosso sta tornando protagonista, più dentro il gioco e sempre più leader emotivo della squadra. La Roma sta trovando equilibrio, continuità e una precisa identità: la vittoria contro l’Udinese è il segnale di una squadra in piena crescita, che guarda al futuro con fiducia e ambizione.