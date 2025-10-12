Proseguono le qualificazioni al prossimo Mondiale e questa sera sarà il turno della Grecia, impegnata in una sfida tutt’altro che semplice. Al Parken Stadium di Copenaghen, la nazionale ellenica affronterà la Danimarca in un match importante per la corsa ai piazzamenti che contano.
Tra i titolari scelti dal commissario tecnico greco figura anche Kostas Tsimikas. Il terzino sinistro della Roma partirà infatti dal primo minuto, confermando la fiducia guadagnata nelle ultime uscite con la maglia della nazionale. Un’occasione importante per lui, che cercherà di mettere in mostra la sua spinta sulla fascia e la solidità difensiva, elementi fondamentali anche nel suo percorso in giallorosso.