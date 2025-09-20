La Repubblica (M.Juric) – Non più Angelino, ma Tsimikas. È questa l’idea che sta prendendo forma nella mente di Gasperini per dare una scossa alla corsia di sinistra. Il tecnico giallorosso starebbe valutando di schierare il difensore greco per garantire maggiore dinamismo e solidità difensiva, senza però rivoluzionare l’assetto tattico della squadra. Una mossa che punterebbe a sorprendere l’avversario, sfruttando l’energia e la freschezza di Tsimikas, che scalpita per dimostrare il proprio valore.

Con Wesley ancora alle prese con un problema fisico che lo ha tenuto fuori dagli allenamenti negli ultimi giorni, la Roma potrebbe affidarsi al terzino ex Liverpool per dare un segnale forte in una partita cruciale. La scelta del greco, rispetto ad un Angelino non al top della forma, rappresenterebbe un cambio strategico mirato a mantenere intatti gli equilibri della squadra, senza rinunciare alla spinta offensiva.

Il derby della Capitale si avvicina e, con esso, l’opportunità per Tsimikas di lasciare il suo segno. Gasperini, con questa possibile mossa, sembra voler mandare un messaggio chiaro: la Roma è pronta a giocarsi tutto, con coraggio e determinazione.