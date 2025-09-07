Il Messaggero (D. Aloisi) – La fascia destra della Roma ha già dei padroni ben definiti, Wesley ha convinto tutti e in avanti Soulé e Dybala hanno preso per mano la squadra nelle prime due giornate. A sinistra per Gasperini la situazione è più ingarbugliata e dopo la sosta potrà finalmente sfruttare gli ultimi colpi del mercato estivo: Kostas Tsimikas e Leon Bailey.

Il greco è il giocatore più ‘anziano’ arrivato durante la sessione estiva (29 anni) ed ha esperienza da vendere. L’anno scorso le presenze con il Liverpool in Premier League sono state 18, di cui la metà dal 1′. In partenza sarà l’alternativa ad Angelino, ma vuole giocarsi le proprie carte. Per caratteristiche fisiche è più simile ai vecchi esterni di Gasperini e lo spagnolo non è mai stata la primissima scelta del tecnico che aveva dato l’ok alla cessione all’Al Hilal a giugno, poi saltata a poche ore dalla fumata bianca.