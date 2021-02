Troppi i gol subiti, con la Juve altro ko negli scontri diretti

La Repubblica (F. Ferrazza) – La Roma ha perso nettamente contro la Juventus (2-0), ma sia Fonseca sia molti protagonisti si sono detti orgogliosi di quanto fatto in campo. La percezione esterna è quindi diversa da quella interna: ieri giorno di riposo concesso alla squadra, non ritenuta quindi responsabile della sconfitta. Ma Fonseca qualche riflessione dovrà affrontarla con i suoi, visto che hanno costruito molto contro i bianconeri, ma in maniera sterile, inconcludente e, soprattutto, la Roma continua a prendere troppi gol.

Ben 35 le reti subite in campionato, per un dato talmente negativo che per trovarne uno simile bisogna tornare indietro di ben nove anni. Per la precisione alla stagione 2012-13, quando sulla panchina giallorossa c’era Zeman. A tale dato significativo, va aggiunto che nei sette scontri diretti stagionali fin qui disputati, Mancini e compagni hanno subìto venti centri.