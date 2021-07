Tripi: “Per questa maglia combatto e me ne vanto” – FOTO

Filippo Tripi sta vivendo una vera e propria favola. Il giovane difensore si sta mettendo in luce in questo precampionato insieme ai suoi compagni di Primavera come Bove, Zalewski, Ciervo e Darboe. Il classe 2002 ha già ricoperto diversi ruoli: da terzino a centrale fino a centrocampista. Tripi ha voluto condividere suo social un post contenente la foto della squadra nell’amichevole con la Triestina con questa didascalia: “Per questa maglia combatto e me ne vanto“, chiaro segno di attaccamento alla maglia.