Tripi in ritiro sulle tracce di Zalewski

Corriere dello Sport (G. Marota) – Un altro ritiro significa un’altra possibilità. Con un obiettivo chiaro: approdare in prima squadra, stavolta per restarci. Filippo Tripi, il capitano della Roma Primavera, prenderà parte al raduno di Trigoria (inizio il 4 luglio) per la seconda volta consecutiva, sperando che la chiamata di Mourinho possa essere propedeutica a una permanenza tra i grandi.

Tripi ha già vissuto una stagione intera con Abraham e gli altri. Per il ragazzo di Casal Palocco la Roma ha scelto un percorso differente, tenendolo come fuoriquota in Primavera. Dopo averlo trasformato da mediano-difensore in terzino durante le prime amichevoli, Mourinho ne ha parlato pubblicamente come di un ragazzo assolutamente inserito nel gruppo: “Se domani avremo qualche problema, Tripi può giocare. Ha fatto il ritiro con noi più di un mese, ha giocato tante partite e ha imparato il nostro modo di pensare, è un ragazzino intelligente che può stare in tutti i ruoli difensivi e a centrocampo. Non ha esperienza, ma ha un cuore super romanista“.