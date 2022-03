Buone notizie in casa Roma: Zalewski ha infatti superato il problema alla caviglia che lo aveva costretto al forfait contro l’Atalanta. Il talento polacco è dunque recuperato, oggi si allena in gruppo in vista della sfida delicata in Conference League contro il Vitesse. L’esterno giallorosso è stato uno dei migliori in campo nel match vinto contro l’Atalanta e sembra aver presto le redini di quella fascia dove invece non hanno convinto nè Vina né Maitland-Niles.