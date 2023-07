L’estate a tinte giallorosse si accende tra allenamenti intensi e primi test amichevoli. Sul campo amico della Roma l’ultima delle performance prima della partenza per il Portogallo. L’avversario di turno a Trigoria (venerdì 21 luglio alle 10:30) sarà il Latina, formazione laziale di Serie C. Appuntamento dunque al Campo Testaccio per osservare da vicino i “lupi” di Jose Mourinho.