Trigoria, ultimo allenamento prima della partenza per Cremona. Presente regolarmente Abraham – FOTO

La Roma si prepara alla trasferta di domani contro la Cremonese, per il ventiquattresimo turno di Serie A. I giallorossi hanno condiviso sul proprio sito ufficiale, le immagini dell’ultimo allenamento, guidato come sempre da José Mourinho, prima della partenza. Volti sorridenti sotto il sole a Trigoria, presenti Abraham, Dybala e Pellegrini, che potrebbero riposare in favore di Belotti, Solbakken e Wijnaldum.

