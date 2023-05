Trigoria, ultimo allenamento prima del Monza. In gruppo Bove – FOTO

La Roma ha svolto a Trigoria l’ultimo allenamento di rifinitura in vista della gara di domani contro il Monza. Presente regolarmente Bove, che si è allenato in gruppo dopo il problema alla spalla che lo aveva costretto al cambio contro il Milan. In dubbio per la gara di domani Dybala e Wijnaldum, sarà assente per squalifica Matic.

Indisponibili: Karsdorp, Smalling, Llorente, Kumbulla e Belotti.

ECCO LA GALLERY

https://www.asroma.com/it/notizie/68457/gallery-lultimo-allenamento-prima-della-trasferta-a-monza