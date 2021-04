Ha fatto spaventare tutti i tifosi della Roma la notizia che svariati componenti dello staff tecnico dell’Italia fossero risultati positivi al Covid, tra cui Daniele De Rossi. Tanti sono infatti i giallorossi andati a Coverciano in questa settimana dedicata alle Qualificazioni per il Mondiale 2022 in Qatar. Si era temuto il peggio per Pellegrini, Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy. Niente di cui preoccuparsi però: tutti i tamponi effettuati in mattinata sono risultati negativi.