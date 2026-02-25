Aggiornamenti da Trigoria sulla seduta odierna di allenamento.

In vista del big match contro la Juventus di domenica, che risulterà un passo importante per i sogni Champions di entrambe le squadre, questa mattina si è tenuta a Trigoria la sessione di allenamento per preparare la partita.

Buone notizie per Gasperini che rivede parzialmente in gruppo El Shaarawy, fermatosi più di un mese fa per un infiammazione al tendine d’Achille. Non c’è grande ottimismo invece per Dybala e Soulé, entrambi ancora a parte per via dell’infortunio al ginocchio del primo e la pubalgia del secondo. Insieme ai due argentini, si sono allenati a parte anche Hermoso, Ferguson e Dovbyk.