Il centro sportivo di Trigoria torna ufficialmente sotto il pieno controllo della Roma. Dopo più di vent’anni di leasing, il club giallorosso ha comunicato la volontà di riscattare il complesso immobiliare del Centro Sportivo Fulvio Bernardini, sede degli allenamenti della prima squadra dal 1979.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’operazione dovrebbe concludersi con un riscatto di circa 300mila euro. Nel 2005 la Roma cedette il centro sportivo a Banca Italease (oggi Banco BPM) attraverso un contratto di leasing finanziario da circa 30 milioni di euro. All’epoca l’operazione fu necessaria per garantire liquidità alla società, che utilizzò parte delle risorse anche per saldare stipendi arretrati ed evitare possibili sanzioni sportive. Negli anni successivi il contratto è stato prorogato più volte, fino alla decisione definitiva del club di procedere con il riscatto e riportare Trigoria definitivamente nelle proprie mani.