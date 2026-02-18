Trigoria, test ok con l’Atletico Lodigiani: 4-0 e Kone torna in gruppo

Giornata di lavoro a Trigoria, dove la Roma ha proseguito la preparazione con una seduta mista tra campo e gestione individuale. Nessuna novità clamorosa, ma indicazioni utili sullo stato di forma del gruppo e sui rientri in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Secondo quanto emerso dall’allenamento odierno, una parte della squadra ha disputato un test amichevole contro l’Atletico Lodigiani, chiuso con un netto 4-0. A segno Kone, autore anche del ritorno in gruppo, la doppietta di El Aynaoui e il gol di Della Rocca. Lavoro personalizzato invece per Paulo Dybala, Hermoso, Soulé, Wesley, Ferguson ed El Shaarawy, mentre Dovbyk ha svolto terapie.

Seduta regolare, ma senza partitella, per Ndicka, Mancini, Celik, Pellegrini, Cristante, Pisilli e Malen, che hanno lavorato normalmente agli ordini dello staff tecnico. Un programma differenziato dunque, utile per gestire le energie e monitorare le condizioni dei singoli in questa fase delicata della stagione.