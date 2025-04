Dopo aver assistito all’Olimpico per il pareggio di Roma-Juve 1-1, Erik ten Hag si è recato secondo l’emittente radiofonica Retesport, ad una cena insieme a Ranieri e Hummels in un noto ristorante in zona Parioli.

Successivamente in mattinata ha fatto visita al centro sportivo di Trigoria, accolto dal terzino Devyne Rensch, suo giocatore ai tempi dell’Ajax. L’ex United, è attualmente collaboratore della nazionale olandese e, ad ora non ha avuto contatti formali con la capitale come futuro allenatore.

Si sa come ai Friedkin piaccia lavorare nell’ombra e di come nei loro colpi migliori, spesso non si riesca a monitorare nulla. Per adesso comunque, per l’allenatore olandese sembra solo essere un viaggio di piacere con l’occasione di ricongiungersi col suo pupillo ex Ajax.