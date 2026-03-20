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Trigoria, stop per Koné: lesione muscolare e tempi di recupero

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Trigoria, stop per Koné: lesione muscolare e tempi di recupero

Arrivano notizie poco rassicuranti per la Roma. Gli esami effettuati oggi da Manu Koné hanno confermato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il centrocampista francese aveva lasciato il campo in anticipo durante la partita disputata ieri sera all’Olimpico contro il Bologna.

Il giocatore ha già iniziato il programma di riabilitazione, mentre i tempi di recupero sono stimati in circa quattro settimane. Koné era stato inizialmente inserito tra i convocati della nazionale francese, ma alla luce dell’infortunio resterà a Trigoria per proseguire le cure.

#asr #asroma #Koné #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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