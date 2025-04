Trigoria, “Sotto a chi tocca”. Lo striscione apparso nella notte in vista del Derby

A meno uno dal derby della Capitale, di domani sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico, valido per la 32ª giornata di Serie A, l’atmosfera diventa sempre più rovente anche fuori dal campo. Nella notte, al di fuori del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, è apparso uno striscione dedicato alla sfida di domani, con un messaggio ben rivolto verso la squadra.

Rappresentata sullo striscione, l’immagine di Leandro Paredes immortalato nell’ultimo derby mentre alza il dito verso Zaccagni, con la scritta: “Sotto a chi tocca”.

Un chiaro messaggio nei confronti della squadra che, nella partita di domani non si gioca solo l’ultimo derby con Claudio Ranieri in panchina. La sfida di domani decreterà dei punti, che saranno vitali per la corsa Europa e soprattutto per la corsa alla Champions League. I tifosi non hanno intenzione di perdere e questo è un chiaro messaggio nei confronti della squadra e degli 11 titolari di domani.

