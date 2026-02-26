A pochi giorni da una sfida che può pesare tantissimo nella corsa Champions, in casa Roma l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni dei singoli. Il big match contro la Juventus, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico, obbliga lo staff tecnico a valutare con estrema attenzione ogni dettaglio fisico, soprattutto in relazione ai giocatori chiave.

Nella seduta odierna andata in scena al “Fulvio Bernardini” di Trigoria, Paulo Dybala ha svolto un allenamento personalizzato ma a intensità più elevata rispetto ai giorni precedenti. La Joya, alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro, sta provando a stringere i denti per esserci contro la Juventus. L’idea dello staff di Gian Piero Gasperini è quella di sottoporlo nella giornata di domani a un test in gruppo, passaggio decisivo per valutare le sue reali condizioni.

Qualora le sensazioni fossero positive, non è escluso che Dybala possa partire dal primo minuto, magari al fianco di Donyell Malen, rappresentando la vera sorpresa della serata. Molto dipenderà dalla risposta del ginocchio nelle prossime ore, ma a Trigoria filtra un cauto ottimismo in vista della supersfida di domenica alle 20:45.