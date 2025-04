La Roma continua ad allenarsi nel centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ a Trigoria, in vista del Derby della Capitale contro la Lazio che si fa sempre più vicino. Il match sarà valido per la trentaduesima giornata di Serie A in programma domenica 13 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Devyne Rensch, rimane ancora in gruppo, ormai recuperato definitivamente dopo l’infortunio muscolare. Lorenzo Pellegrini, anche lui in gruppo dopo aver smaltito il duro colpo al polpaccio subito prima di Roma-Juventus.