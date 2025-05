Trigoria, Roma di nuovo in campo dopo il ko con l’Atalanta. Primo allenamento in vista del Milan

Dopo il pesante ko a Bergamo contro l’Atalanta, la Roma si fa forza e torna subito ad allenarsi al Fulvio Bernardini in vista del Milan. In mattinata la squadra si è allenata a Trigoria sotto gli occhi di mister Ranieri. I titolari o quelli entrati a partita in corso hanno svolto la seduta sul campo, per gli altri lavoro di scarico. Angeliño e Soulé hanno assistito all’allenamento dei compagni. Domani alla squadra sarà concesso un giorno di riposo prima di tornare in campo in vista della sfida contro il Milan, in programma domenica sera all’Olimpico.