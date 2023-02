La Roma esce dalla trasferta in Austria con una sconfitta. I giallorossi perdono 1-0 contro il Salisburgo alla Red Bull Arena beffati all’ultimo minuto dal gol dell’argentino Capaldo. La squadra dovrà ribaltare il risultato al ritorno per poter accedere ai quarti di Europa League. La squadra di Mourinho tornerà domani al centro tecnico Fulvio Bernardini alle ore 12 per preparare la sfida col Verona.