Archiviata una vittoria importante in trasferta, la Roma guarda già ai prossimi impegni in calendario. Dopo il successo di Torino, lo staff tecnico ha deciso di gestire con attenzione il lavoro della squadra, concedendo il giusto recupero dopo le fatiche del match.
La Roma di Gian Piero Gasperini tornerà ad allenarsi domani pomeriggio. La seduta servirà per iniziare la preparazione alla prossima gara e per valutare le condizioni dei giocatori usciti acciaccati dalla sfida contro il Torino.
Dopo il 2-0 firmato Malen e Dybala, il clima a Trigoria resta positivo, ma l’attenzione resta alta, soprattutto sul fronte infermeria. La ripresa dei lavori permetterà allo staff di fare un primo punto della situazione in vista dei prossimi appuntamenti.