Trigoria, ripresa domani alle ore 11

Alla terza giornata di campionato, è arrivata la prima vittoria per la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi, ieri sera, sono riusciti a conquistare i primi tre punti del loro campionato ad Udine con il gol di Pedro. Nella giornata di domani, invece, la Roma tornerà ad allenarsi al Centro Tecnico “Fulvio Bernardini” di Trigoria alle ore 11. Per il tecnico portoghese si prevedono due settimane di lavoro con il gruppo, in cui cercherà di integrare i nuovi arrivati e prepararsi al meglio alla ripresa del campionato, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.