Dopo il pareggio nel derby contro la Lazio, la Roma ha ripreso quest’oggi gli allenamenti al centro sportivo di Trigoria per iniziare a rimettere benzina nelle gambe in vista del prossimo impegno di campionato. La seduta odierna ha seguito il consueto schema post-partita, con l’organico diviso in due gruppi: palestra per chi è partito titolare nella stracittadina e lavoro sul campo per i subentrati e gli esclusi.

La squadra giallorossa godrà domani di una giornata di riposo concessa da Claudio Ranieri, prima di tornare ad allenarsi mercoledì per preparare il match contro l’Hellas Verona, in programma sabato 19 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico. In vista della gara contro i veneti, resta da monitorare la condizione di Lorenzo Pellegrini, uscito anzitempo contro la Lazio per un fastidio alla spalla.

Giovedì 17 aprile, inoltre, è previsto un allenamento a porte aperte al Tre Fontane: un’iniziativa voluta dalla società per salutare i tifosi in occasione delle festività pasquali, come già avvenuto a Capodanno. Un modo per rinsaldare il legame con la piazza in un momento delicato della stagione.