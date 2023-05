Trigoria, ripresa degli allenamenti in vista dell’Inter: Belotti in gruppo

La Roma torna ad allenarsi a Trigoria dopo la delusione del pareggio ottenuto ieri sera sul campo del Monza. La squadra ha svolto la preparazione in vista della grande sfida di sabato contro l’Inter, in programma alle ore 18:00. Come di consueto c’è stata la solita divisione in due gruppi: palestra per chi ha giocato, lavoro in gruppo sul campo per tutti gli altri. Tanti i Primavera aggregati vista l’emergenza infortuni. Presente regolarmente invece sia Matic, dopo la squalifica col Monza, e Belotti.

ECCO LA FOTOGALLERY