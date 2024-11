Archiviata la trasferta di Verona, dopo la sconfitta per 3-2, i giallorossi riprendono gli allenamenti. In mattinata, lavoro di scarico per i titolari della sfida di ieri, mentre sul campo hanno svolto esercizi anche Dybala ed El Shaarawy. I ragazzi di Juric iniziano l’avvicinamento al match di giovedì contro l’Union San-Gilloise, valido per il girone di Europa League.

Foto: [Paolo Bruno] via: [Getty Images]