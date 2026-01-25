La Roma archivia il big match contro il Milan e guarda già ai prossimi impegni di campionato e coppa. Dopo la sfida di questa sera all’Olimpico, lo staff tecnico ha deciso di concedere qualche ora di recupero alla squadra, in vista della ripresa delle attività.

I giallorossi torneranno ad allenarsi domani pomeriggio, dando così il via alla preparazione del prossimo match. Una scelta legata alla necessità di smaltire le fatiche accumulate in una gara ad alta intensità.

La seduta sarà utile anche per valutare le condizioni dei calciatori più impiegati e per iniziare a impostare il lavoro tattico dei prossimi giorni, con particolare attenzione alla gestione delle energie in un periodo fitto di impegni.