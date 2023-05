Trigoria, rifinitura in vista del Leverkusen. In gruppo Smalling, Dybala, Celik e El Shaarawy – FOTO

A Trigoria la Roma continua a preparare la sfida di ritorno in Europa League contro il Bayer Leverkusen. Alle 12:00 è iniziata la rifinitura al centro sportivo Fulvio Bernardini, con tutte le attenzioni sulle condizioni dei tanti indisponibili in casa giallorossa. Buone notizie per José Mourinho: nella seduta odierna hanno lavorato in gruppo Smalling, Dybala, Celik e El Shaarawy. Dunque confermate le impressioni post partita d’andata di Mourinho sul Faraone. Per il difensore inglese si tratta del primo allenamento in gruppo dopo il problema accusato nel match contro il Feyenoord. Vanno quindi verso la convocazione tutti e 4.

