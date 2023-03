La Roma è scesa sui campi di Trigoria, sotto la guida di José Mourinho, per la rifinitura in vista del match di domenica allo Stadio Olimpico, contro il Sassuolo. Volti felici e clima disteso durante la seduta, in cui erano assenti Pellegrini e Belotti. Saranno ancora Abraham e Dybala, tra i più sorridenti, a guidare l’attacco giallorosso, nella sfida con la squadra emiliana.

