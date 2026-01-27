La Roma è scesa in campo oggi a Trigoria per proseguire la preparazione in vista della sfida contro il Panathinaikos.

I giallorossi affronteranno i greci allo Stadio Olimpico Spyros Louis di Atene giovedì 29 alle ore 21, mentre domani pomeriggio in Grecia è in programma la rifinitura e la conferenza stampa di Gasperini. Si è allenato regolarmente con il gruppo Rensch, che aveva saltato il match contro i rossoneri per una contusione al ginocchio sinistro. Out El Shaarawy al pari degli infortunati Hermoso, Koné e Dovbyk.

Ospite speciale a Trigoria, Vincenzo Montella, ex calciatore e allenatore giallorosso e attuale CT della Turchia che oggi ha assistito all’ allenamento al fianco di Ranieri.

La foto pubblicata sul canale X dell’ As Roma:

https://x.com/OfficialASRoma/status/2016214774225260713?s=20