Claudio Ranieri è tornato per la terza volta a Trigoria da allenatore della Roma. Questo pomeriggio il mister testaccino ha guidato il suo primo allenamento con tutti i giocatori rimasti a Trigoria e non partiti per le varie nazionali. Ancora indisponibili Hermoso e Saleamaekers che sono alle prese con i recuperi dai loro infortuni.

💛❤️ Sotto gli occhi di Claudio Ranieri#ASRoma pic.twitter.com/56GiUR2cio — AS Roma (@OfficialASRoma) November 14, 2024