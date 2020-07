Trigoria, problema al ginocchio per Cetin. Mancini regolarmente in gruppo

Dopo la sconfitta deludente contro l’Udinese, torna al lavoro la Roma al centro tecnico Fulvio Bernardini di Trigoria. Gli uomini di Fonseca hanno iniziato oggi ad allenarsi in vista della trasferta in programma domenica sera al San Paolo, contro il Napoli, scontro diretto decisivo per un posto in Europa. Stando a quanto riportato dall’emittente radiofonica TeleRadioStereo Gianluca Mancini è tornato regolarmente in gruppo, dopo aver saltato la gara contro i bianconeri per una gastroenterite. Problemi al ginocchio, invece, per Mert Cetin.