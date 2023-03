Trigoria, primo allenamento in vista della Real Sociedad. Squadra impegnata tra palestra e campo – FOTO

Dopo l’importante vittoria di ieri allo stadio Olimpico contro la Juventus, la squadra torna al centro sportivo Fulvio Bernardini per la ripresa degli allenamenti in vista dell’impegno di giovedì sera di Europa League. Gli allenamenti si sono svolti tra palestra e campo per il gruppo. I giocatori che hanno giocato ieri sono concentrati a fare scarico e mobilità. Come si vede dalle foto che ha pubblicato la Roma sul suo canale ufficiale Twitter, Mancini e Dybala infatti sono impegnati in una seduta di cyclette. L’aria è sicuramente più distesa ma la concentrazione e il focus sono sempre al prossimo match per non perdere gli obiettivi fissati dalla società.