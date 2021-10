Dopo la vittoria contro il Cagliari e ed il giorno di riposo concesso da Mourinho, la Roma torna ad allenarsi a Trigoria. Alle 11:30 i giocatori sono arrivati sui campi di allenamento per preparare il big match in programma domenica alle ore 20:45 contro il Milan di Pioli, attualmente primo in classifica. La squadra è stata divisa nei consueti gruppi post partita: chi ieri ha giocato ha svolto lavoro di scarico in palestra, mentre chi non ha preso parte al match ha lavorato sul campo.