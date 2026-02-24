Trigoria, poker al Montespaccato: 4-0 nel test. Dybala e Soulè ancora a parte

Prosegue senza soste la preparazione della Roma al Fulvio Bernardini di Trigoria, dove lo staff tecnico continua a lavorare tra carichi mirati e verifiche sul campo. In un periodo in cui condizione fisica e gestione delle energie fanno la differenza, ogni test diventa utile per valutare lo stato del gruppo e dare spazio anche ai più giovani.

Nel pomeriggio i giallorossi hanno affrontato in amichevole il Montespaccato, formazione di Serie D, come riportato dal club attraverso i propri canali ufficiali. Il test si è chiuso con un netto 4-0 per la Roma: a segno Venturino, Tsimikas, El Aynaoui e il giovane Arduini, protagonisti di una sgambata utile per mettere minuti nelle gambe e mantenere alta l’intensità.

Non hanno preso parte alla partita Ndicka, Wesley, Celik, Mancini, Cristante, Pellegrini, Kone e Zaragoza, che hanno svolto lavoro differenziato. Parzialmente in gruppo El Shaarawy, mentre continuano ad allenarsi a parte Dybala, Soulè, Hermoso, Dovbyk e Ferguson. Una gestione attenta delle forze in vista dei prossimi impegni ufficiali.