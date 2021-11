Trigoria, palestra per Vina e Zaniolo

Secondo giorno di lavoro in questa settimana per la Roma. I giallorossi sono scesi in campo al Fulvio Bernardini in vista della prossima sfida di campionato contro il Genoa in programma il 21 novembre. La squadra ha svolto dapprima una sessione in palestra, poi si è spostata sul rettangolo verde. Presenti nella prima fase dell’allenamento anche Nicolò Zaniolo e Matias Vina, reduci da un infortunio. Mourinho spera di recuperare anche Pellegrini, Calafiori e Smalling – quest’ultimo ai box da inizio ottobre.