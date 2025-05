La Roma è tornata in campo questa mattina a Trigoria per preparare l’ultima sfida della stagione, contro il Torino. Claudio Ranieri ha guidato l’allenamento con la solita grinta e qualche stoccata ironica.

Da segnalare l’assenza di Dovbyk, che non ha preso parte alla seduta. Il tecnico, però, conta di recuperarlo in tempo per la partita di domenica sera contro i granata. Ecco alcune immagini della seduta odierna.