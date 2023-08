Come riportato da Matteo Cirulli, Paulo Dybala non ha riportato alcun problema muscolare dopo essere uscito anzitempo nell’amichevole in Francia contro il Tolosa. La Joya ha svolto lavoro di recupero in palestra a scopo precauzionale, ma non desta preoccupazioni allo staff medico giallorosso. Sul sito ufficiale della Roma, sono state condivise anche le foto della seduta, capitanata da Mourino.

