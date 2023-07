Gli animi dei tifosi iniziano ad accendersi. Basta davvero poco per far tornare quella voglia di Roma. Mourinho pubblica su Instagram un video del suo ufficio, il silenzio la fa da padrone, lui e il suo staff sono a lavoro. Lo Special One già lo scorso anno aveva postato sui social diversi scatti che lo vedevano impaziente di entrare nel vivo della prossima stagione, come il video appena pubblicato. Nella ripresa Mourinho svela anche quale saranno i prossimi appuntamenti dei giallorossi. Prima della conclusione del ritiro ad Albufeira, ci sarà un test contro l’SC Farense. Nel mezzo, però, un’altra amichevole in Portogallo contro un avversario da definire. Mentre prima della partenza l’avversaria da affrontare sarà il Latina.