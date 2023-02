Trigoria, mattinata di lavoro sotto la pioggia in vista della Cremonese – FOTO

Mattinata di lavoro a Trigoria per la Roma. La squadra giallorossa ha svolto l’allenamento in vista della Cremonese sotto la pioggia che ha colpito la Capitale. Martedì alle ore 18:30 infatti la squadra di Mourinho è attesa dalla sfida contro l’ultima della classe che in Coppa Italia ha eliminato proprio Pellegrini e compagni. Domenica di sorrisi e concentrazione nel volto dei giocatori come testimoniato dagli scatti pubblicati dalla società su Twitter. La buona notizia è arrivata oggi dalle condizioni di Abraham: il centravanti ha tolto i punti di sutura e potrà essere schierato, con probabilità, anche senza maschera protettiva.

