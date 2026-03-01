Il match tra Roma e Juventus finisce in parità con il risultato di 3 a 3.

Una partita che lascia molti rimpianti ai giallorossi di Gasperini che erano arrivati vicinissimi a vincere quello scontro diretto che manca da molto a Roma. La beffa sul finale di Gatti, che al 95′ regala il pareggio ai bianconeri però, spegne le speranze giallorosse di portare a casa i tre punti.

Nonostante il pareggio la squadra si è battuta sul campo e ha messo a referto una buona prestazione, come ci ha tenuto a sottolineare lo stesso Gasperini. Il tecnico giallorosso ha così deciso di dare un giorno di riposo ai suoi e riprendere gli allenamenti a Trigoria martedì, in vista della sfida di domenica prossima contro il Genoa .