Si ferma Chris Smalling. Il centrale inglese ha accusato un problema fisico durante la gara contro l’Empoli, vinta 2-0 dai giallorossi. Come emerge quest’oggi, il giallorosso ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, ma con ogni probabilità starà fuori per qualche settimana.