Trigoria, lavoro personalizzato per Dybala: Soulé ancora a parte

Questa mattina la Roma ha svolto il secondo allenamento settimanale in vista della partita contro il Genoa.

Domenica 8 alle 18:00 la Roma affronterà fuori casa, allo stadio Ferraris di Genova la squadra rossoblù allenata da mister De Rossi. In vista di una sfida molto delicata per la classifica dei giallorossi che si trovano attualmente quarti in classifica a +3 dal Como, questa mattina gli uomini di Gasperini si sono allenati a Trigoria.

Arrivano novità dal neo papà, Dybala che questa mattina ha svolto un lavoro personalizzato con la speranza di tornare in campo domenica dopo l’infortunio al ginocchio. Ancora in dubbio invece le condizioni di Soulé ed Hermoso che hanno svolto allenamento a parte. Terapie invece per Dovbyk, che deve ancora recuperare dalla lesione alla coscia che ha portato l’attaccante ucraino ad operarsi. L’altro attaccante giallorosso, l’irlandese Ferguson si è recato a Brighton, squadra che detiene il cartellino del giocatore, per sostenere delle visite specialistiche.