La presenza di Paulo Dybala contro il Salisburgo è in dubbio. Il talento argentino, infortunostosi nella sfida dell’andata di Europa League, ha accusato un sovraccarico ai flessori che lo ha tenuto fuori col Verona. Da Trigoria non arrivano però rassicurazioni: secondo quanto riportato da Sky Sport, questa mattina la Joya ha svolto lavoro individuale. Rimane però la fiducia sul possibile recupero per l’argentino che dovrà trascinare i giallorossi alla rimonta.