La Roma si è riunita a Trigoria per preparare la sfida casalinga contro il Sassuolo di domenica. Dopo la vittoria di ieri con la Real Sociedad, i titolari hanno svolto lavoro in palestra, mentre per gli altri lavoro anche sul campo, compreso Roger Ibañez, assente ieri per squalifica, ma completamente recuperato dai punti di sutura applicati nel post gara con la Juventus. Indisponibili sia Pellegrini che Belotti, due importanti giocatori a cui dovrà fare a meno José Mourinho contro i neroverdi.

PER LA GALLERY COMPLETA CLICCA QUI