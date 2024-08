La Roma torna ad allenarsi in vista della sfida con la Juventus, in vista domenica sera allo Stadium. Dopo la sconfitta casalinga per 2-1 con l’Empoli, lavoro di scarico per chi ha giocato dal 1’, mentre il resto della rosa ha lavorato sul campo. Concesso il martedì di riposo da mister De Rossi.

