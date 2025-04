La Roma torna ad allenarsi ai campi di Trigoria in vista della sfida di domenica alle 20:45 contro la Juventus all’Olimpico.

Dopo due giorni di riposo, la rosa di Claudio Ranieri si è ritrovata questa mattina al centro sportivo per iniziare a preparare la sfida cruciale per la corsa Europa contro la Juventus. Buone notizie per il mister che ritrova in gruppo Zeki Celik, attualmente unico candidato per ricoprire il compito di fascia destra contro i bianconeri, dopo l’infortunio di Devyne Rensch e Saud Abdulhamid e la diffida di Alexis Saelemaekers rimediata contro l’ultima gara di Serie A contro il Lecce. Non preoccupano le condizioni di Artem Dovbyk uscito anzitempo dalla sfida contro il Lecce sabato scorso.