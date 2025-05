A due giorni dalla sfida dell’Olimpico contro la Fiorentina, la Roma si è ritrovata a Trigoria per uno degli ultimi allenamenti prima del match che potrebbe indirizzare in maniera decisiva la corsa alla Champions League. In un turno in cui si sfidano direttamente Bologna e Juventus, i giallorossi avranno l’occasione di accorciare sulle rivali e rilanciare le proprie ambizioni europee.

Come riportato dalla conferenza stampa odierna e confermato dall’allenamento di questa mattina, Claudio Ranieri potrà contare su tutta la rosa, ad eccezione di Paulo Dybala, ancora ai box fino a fine stagione. Buone notizie arrivano dal fronte infortuni: sia Saud che Nelsson hanno recuperato e saranno regolarmente in panchina per la sfida contro la squadra di Palladino. Poche indicazioni sulla formazione titolare, con Ranieri che ha detto chiaramente: “Scelgo il sabato sera, in base a chi mi dà più garanzie. Tutti stanno bene, e mi mettono in difficoltà”. Una Roma quasi al completo, dunque, pronta a giocarsi una fetta importante della stagione.